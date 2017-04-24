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現代版古墓派傳人？雲南8旬夫婦守墳30年

中國雲南深山中的一對年過八旬夫妻，因2人膝下無子，擔心沒人可辦理後事，就在家中築起墳墓。（圖擷取自雲南網）

2017-04-24  08:49

〔即時新聞／綜合報導〕金庸作品《神鵰俠侶》小說情節「活死人墓」，將墳墓修建於房屋內的劇情，居然在現實生活中發生，中國雲南深山中的一對年過八旬夫妻，因2人膝下無子，擔心沒人可辦理後事，就在家中築起墳墓。

綜合媒體報導，30年前劉享武和彭氏2人，因為膝下無兒，就用積蓄在家建造2座空墓。劉享武表示，因考慮到自己的房屋不會有人繼承，還不如就將墳墓建在家裡，這樣更為方便。

報導提到，房屋內的大部分空間已經被墳墓占用，2人的生活用品都緊靠在墳墓的兩側，而且床就在墳墓面前，這對夫妻就這樣與空墓生活30年。

劉享武說，他與妻子有個約定，如果誰先離開人世就按照之前的分配進行埋葬，而剩下的人繼續守在屋內，直到去世後房屋都不拆，將門關上即可，就能保證屋內墳墓不受風吹日曬。

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  • 房屋內的大部分空間已經被墳墓占用，2人的生活用品都緊靠在墳墓的兩側。（圖擷取自雲南網）

    房屋內的大部分空間已經被墳墓占用，2人的生活用品都緊靠在墳墓的兩側。（圖擷取自雲南網）

  • 金庸作品《神鵰俠侶》中的知名場景「活死人墓」，將墳墓修建於房屋內的劇情，居然在現實生活中發生。（圖擷取自雲南網）

    金庸作品《神鵰俠侶》中的知名場景「活死人墓」，將墳墓修建於房屋內的劇情，居然在現實生活中發生。（圖擷取自雲南網）

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