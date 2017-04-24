39歲馬克宏有望成法最年輕總統 64歲妻曾是他的老師
2017-04-24 08:40
馬克宏與布莉姬。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統選舉第一輪投票結果出爐，39歲的馬克宏領先勒班，有望成為法國近代史上最年輕總統，他64歲的太太布莉姬（Brigitte Trogneux），將成為第一夫人。
《每日郵報》報導，布莉姬在馬克宏15歲時與他相識，當時是他的戲劇老師，她回憶馬克宏曾在17歲時允諾要娶她。兩人在合作戲劇時迸出戀愛火花，當時布莉姬是3個孩子的母親。兩人曾因馬克宏到巴黎求學分隔兩地，電話可講數個小時。布莉姬曾說，馬克宏與其他人不同，且耐心地與她共度難關。
報導指出，布莉姬後來與丈夫離婚，並與馬克宏在2007年結婚，並如今她陪伴著馬克宏打選戰，馬克宏深情表示，我不會藏著她，她一直在我身邊。馬克宏說他的妻子不會在他身後，而會佔有一席之地。
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