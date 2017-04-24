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親歐盟馬克宏進第2輪投票 歐洲領袖紛道賀

親歐傾向明顯的馬克宏成功進入第二輪。（彭博社）

2017-04-24  08:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，中間偏左派的前經濟部長馬克宏、代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，成功挺進5月7日決選的第二輪投票。親歐傾向明顯的馬克宏成功進入第二輪，歐洲領袖包括歐盟主席容克（Jean-Claude Juncker）、德國總理梅克等人紛紛道賀。

外媒報導，容克的發言人指出，容克恭喜馬克宏挺進第二輪，並預祝他在第二輪投票能成功。義大利籍的歐盟外國政策主席Federica Mogherini表示，看到民眾搖曳著法國國旗以及歐盟旗幟為馬克宏喝采，猶如看到希望與未來。

報導指出，德國總理梅克爾的發言人表示，馬克宏在強健歐盟及社會市場經濟的政策取向獲得成功，祝他兩週後好運。

報導指出，英國前任財相奧思邦（George Gideon Oliver Osborne）指出，恭賀我的朋友馬克宏，證明你可以採中間派路線獲勝，最後，這領導機會是法國需要的。

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