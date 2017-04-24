疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮

牙買加16日發生一起致命車禍，一名男警員與其女友在車禍中喪生，事發現場2人皆為半裸狀態。（圖擷取自鏡報）

2017-04-24 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海島國牙買加16日發生一起致命車禍，一名男警員與其女友在車禍中喪生，事發現場2人皆為半裸狀態，目擊者稱當時2人疑似因「車震」釀成車禍，但當地警方強烈否認。

綜合媒體報導，牙買加警員斯蒂芬（Constable Ramon Stephens）與女友駕駛汽車行駛於高速公路上，因失控跌落附近斜坡，2人被發現時呈半裸狀態。目擊者表示，當時這輛車速度過快，導致突然失控，懷疑當時2人正處於性高潮狀態。

當地道路安全主管黑爾（Kanute Hare）表示，目前沒有證據能夠顯示2人當時正在做愛，而且交通意外發生時，通常都會有拉扯衣服的動作，「所以他們身上沒有衣服，我不感到驚訝。」

但許多網友不太相信這個說法，認為警方可能是為保護警察形象的說詞。