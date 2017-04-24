雷朋進入第2輪 歐盟面對Frexit崛起

2017-04-24 05:44

〔中央社〕法國總統大選首輪結果，疑歐派的候選人瑪琳•雷朋取得第2輪決選門票，顯示「法國脫歐」（Frexit）的民意已對歐盟鳴槍示警。

根據法國內政部今晚初步計票結果，在開出34%選票後，雷朋（Marine Le Pen）以24.6%得票率領先，馬克宏（Emmanuel Macron）以21.9%居次，2人將進入5月7日登場的決選。

今天的首輪投票結果主流政黨皆墨，顛覆法國的政治體系，雖然選前民調認為最終可能還是由馬克宏獲勝，但在雷朋以移民及安全議題獲得民眾支持挺進第2輪決選，讓她距離總統大位更近一步，但這下子布魯塞爾得要擔心，「法國脫歐」（Frexit）的議題將顯得更舉足輕重。

雷朋的競選核心訴求大砍移民限額、反對國際貿易協定、主張退出北大西洋公約組織（NATO）、並強調上任後的第一項措施會是恢復邊境管制，她要發動脫歐公投，還要退出歐元區，奪回貨幣主權。

近年歐洲面對難民大舉湧入，包括社會負擔及人員自由流動的安全風險，在去年英國開首槍通過脫歐公投後，法國民眾透過這次大選也展現對是否繼續留在歐盟的疑慮，這些對布魯塞爾都是鳴槍示警。