法國大選兩強對決 最大歧異在留歐脫歐

2017-04-24 05:36

〔中央社〕法國總統大選首輪投票初步結果出爐，中間派的馬克宏將與極右派的瑪琳．雷朋對決。兩人的最大差異在於對歐盟的立場，馬克宏支持法國留在歐盟，瑪琳．雷朋則主張法國優先。

法國大選第一輪投票今天展開，依初步結果，將由馬克宏（Emmanuel Macron）與瑪琳．雷朋（Marine LePen）進入5月7日的第2輪投票。

39歲的馬克宏是這屆大選最年輕的候選人，他從未競選公職，在出任經濟部長前，法國人民幾乎沒聽過他的名字，如今他卻是最有可能當選法國第5共和時期第8位總統的人物。

馬克宏原為銀行家，現任總統歐蘭德（Francois Hollande）在當選總統前，就找他擔任經濟幕僚，歐蘭德就任後，延攬馬克宏為艾里賽宮（Palais de l’Elysee）副秘書長，繼而任命他為經濟部長。

2016年4年，馬克宏創立「前進！」運動（En Marche!），號稱「非左非右」，同年8月辭去經濟部長一職，11月宣布競選總統。

輿論一般認為馬克宏的社會政見接近左派，經濟政見則接近右派，但他本人相信只要政策有效率，不必分左右。

他的親歐傾向明顯，主張「重建歐洲，一個更有效率、更現代、更公平的歐洲」，及成立歐盟層級的經濟政府和歐元區議會。

49歲的瑪琳．雷朋是極右派政黨民族陣線（FN）主席，她於2012年首度競選總統，但在第一輪投票就以17.9%得票率被淘汰，今年她以約21.7%支持率打入第2輪，是她個人、也是民族陣線創黨以來在大選中取得的最高支持率。

瑪琳．雷朋的競選口號為「以人民之名」（Au Nomdu Peuple），政見重點包括安全、移民和經濟主權，她要驅逐名列「S檔案」（意即可能危害國安）的外國人、訂定移民人數上限，並主張法國恢復使用自己的貨幣、恢復邊境管制，還要發動脫歐公投。

但她捨棄歐元、拒簽自由貿易協定、脫歐等主張，常被批評會給法國和世界帶來「經濟災難」。

極右派近年在各類地方選舉多有斬獲，但根據現有民調，若馬克宏與瑪琳．雷朋進入第2輪投票，馬克宏將以超過6成的壓倒性支持率當選總統。

由於還有海外領地和使館的選票待計，得票率數據只是初步結果。