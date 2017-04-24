法國大選非典型出線 民心厭倦傳統政治
2017-04-24 05:36
〔中央社〕法國總統大選首輪投票初步結果出爐，中間派的馬克宏將與極右派的瑪琳．雷朋對決。他們都是相對年輕的青壯世代，且都不屬於傳統政治的左右兩派，法國民心顯然思變。
法國大選第一輪投票今天展開，這場選舉被稱為歷來最難預測。依初步結果，將由馬克宏（Emmanuel Macron）與瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）進入5月7日的第2輪投票。
這兩名候選人立場大相逕庭，最大的差異是，馬克宏支持法國留在歐盟、重塑歐洲，瑪琳．雷朋則主張「法國優先」，有意舉辦脫歐公投，並退出歐元區。
但兩人也有共通點。比起其他候選人，他們都屬於青壯世代政治人物，且一個號稱中間派，一個立場極右，他們的出線，打破法國左右派相爭的傳統局面，顯示選民對傳統政治人物的厭倦、對特權的不滿及對世代交替的渴望。
一名電視評論員說，「這個結果告訴我們，法國政治的一頁翻過去了」。
有選民說，「我們試過左派，也試過右派，最終我們得到了什麼？現在為什麼不試試看其他選擇？」
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