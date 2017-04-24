歡呼聲中深情吻妻 馬克宏自詡：我將成法國總統

馬克宏發表感言，並於演說中自信的表示「我將成為法國總統」。（美聯社）

2017-04-24 05:04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，中間偏左派的前經濟部長馬克宏、代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，成功挺進5月7日決選的第二輪投票，馬克宏稍早在支持者的簇擁下發表感言時表示，他能成為後起之秀是因為民眾的支持，他未來絕對不會離民眾愈來愈遠，希望民眾能和他一起堅持走下去。

《電訊報》報導，馬克宏與比自己大24歲的妻子托涅一起走上舞台接受支持群眾的歡呼，並在當眾親吻妻子托涅（Brigitte Trogneux）後發表挺進第二輪投票的感言，馬克宏表示「法國人表達了自己，這就是我們的國家」，他逐一唱名其他未挺進第二輪決選的總統候選人，對他們致上謝意，並特別感謝社會黨總統候選人哈蒙、保守派總統候選人費雍的支持；哈蒙和費雍稍早已公開呼籲支持者「票投馬克宏」。

馬克宏於演說中自信的表示「我將成為法國總統」，同時再次表達自己對於法國的願景，包括反對民族主義、反對保護主義等，他並感性的表示「這一年來，我們改變了法國政治的面貌」。

馬克宏身為自由派的政治新手，年僅39歲，喊出「非左非右」口號，他若是當選總統，將成為法國有史以來最年輕的總統，更將打破傳統兩大黨寡佔政壇的局面。