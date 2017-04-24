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法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
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馬克宏前進法總統大選第2輪 歐蘭德恭賀

2017-04-24  04:36

〔中央社〕在預估投票結果顯示，支持歐洲聯盟的總統候選人馬克宏挺進總統大選第2輪之後，法國總統歐蘭德今天向他恭賀。

法新社報導，歐蘭德（Francois Hollande）辦公室表示，歐蘭德已致電恭喜馬克宏（Emmanuel Macron）進入第2輪決選，但此刻並未明確力挺馬克宏。

馬克宏決選將對上極右派候選人瑪琳•雷朋（Marine Le Pen）。

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