進入第二輪 勒班：該是解放法國人民的時候了

勒班笑容滿面的向支持群眾發表勝選感言。（路透）

2017-04-24 03:55

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，最新開票結果，各家民調機構皆指出，中間偏左派的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）、代表極右派政黨「民族陣線」的勒班（Marine Le Pen），幾乎已篤定兩人將進入5月7日決選的第二輪投票，勒班稍早並已出面發表感言。

《電訊報》報導，勒班笑容滿面的向支持群眾發表勝選感言，「我要向你們表達我最誠摯的謝意」，勒班感謝選民投票支持，讓她能進入第二輪投票，角逐總統大位，勒班並表示該結果是具有歷史性意義的，她向高聲歡呼的群眾大喊「該是解放法國人民的時候了」，隨後並帶領大家唱國歌。她也同時表達期待和中間路線的候選人馬克宏正面交鋒。

勒班可說是「女版川普」，她打著「為法國人民而選」的旗幟，並有機會成為1958年法國第五共和成立以來的首位女總統。勒班高呼「反全球化、反菁英建制」的口號，將法國經濟困境歸咎於大量移民，還指出歐盟是罪魁禍首，甚至預言歐盟「將死」，隨著英國公投脫歐、川普當選美國總統等事件的推波助瀾，讓勒班在國內得到許多支持。