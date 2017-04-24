法總統大選認輸 費雍籲第2輪支持馬克宏
2017-04-24 03:36
〔中央社〕無法闖進法國總統大選第2輪決選的保守派候選人費雍今天認輸，敦促選民支持中間派候選人馬克宏，認為一旦極右派領導人瑪琳•雷朋當選，法國將會破產。
路透社報導，初步估票顯示馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen）在今天的首輪投票居前兩名，將進入5月7日的第2輪決選後，費雍（Francois Fillon）對支持者表示：「別無其他選擇，只有投票反對極右派，我將票投馬克宏。」
費雍在競選初期選情看好，但在媒體指控他以公帑讓家庭成員領乾薪後，流失的選票難以挽回。
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