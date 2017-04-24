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法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
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法保守派與社會黨 第2輪決選支持馬克宏

2017-04-24  03:04

〔中央社〕法國政壇保守派大老與社會黨總統候選人阿蒙今天均指出，他們將在5月7日的總統大選第2輪決選支持中間派候選人馬克宏，力抗極右派領導人瑪琳•雷朋。

路透社報導，初步估票顯示馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen）進入第2輪投票，社會黨候選人阿蒙（Benoit Hamon）告訴支持者，他所屬政黨的選民基礎遭逢「歷史性打擊」，呼籲選民支持馬克宏，並且以「可能的最強烈方式」拒絕雷朋。

在傳統政治光譜的另一端，與落敗的共和黨候選人費雍（Francois Fillon）同黨的法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）則表示：「不用猶豫，對我而言，我們必須團結在馬克宏的背後。」

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