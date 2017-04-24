法總統大選預測 馬克宏與雷朋居前兩名
2017-04-24 02:28
〔中央社〕根據民意調查專家對部分開票結果的預估，中間派候選人馬克宏今天在法國總統大選首輪投票得票率第1，極右派候選人瑪琳•雷朋排在第2位，代表這兩人將進入5月7日的第2輪決選。
Ipsos/Sopra Steria預估顯示，馬克宏（EmmanuelMacron）得票率23.7%，雷朋（Marine Le Pen）21.7%；哈里斯互動公司（Harris Interactive）的調查則是馬克宏得票率23%，雷朋（Marine Le Pen）22%；伊佛普研究所（Ifop）預估馬克宏為23.8%，雷朋21.6%。
法國總統每5年改選一次，由選民在1到2輪的投票中直接選出。若第1輪投票沒有候選人獲得絕對多數，將在兩週後舉行第2輪決選。自1965年以來，每屆大選都進入第2輪投票。
本屆大選跨越政治光譜，從左派托洛斯基主義者到極右派，共有11名候選人，登記投票選民將近4700萬，全國共設有6萬6546個投票站。這也是1958年法國第五共和以來，首次在緊急狀態下舉行的選舉。
得票率前兩名的候選人，將進入5月7日決選的第2輪投票。下一屆總統最快可在5月14日以前宣誓就職，自目前的社會黨總統歐蘭德（Francois Hollande）手中接下總統職權。
歐蘭德執政聲望過低，民調最慘時僅有4%，因此去年12月就宣布棄選，成為自二戰後首位放棄連任的法國總統。
39歲的馬克宏如果勝出，將成為拿破崙以來法國最年輕的元首。
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