法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
首次上稿 02:22
更新時間 02:48
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，最新開票結果，民調機構Ipsos/Sopra Steria指出，中間偏左派的前經濟部長馬克宏以23.7%得票率，暫時領先代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，勒班得票率為21.7%。開票工作雖仍在陸續進行當中，但依據媒體民調，馬克宏與勒班已篤定進入第2輪交手。
本屆法國大選共有11名候選人，自極左派到極右派都有人選，其中以極右派的勒班（Marine Le Pen）、代表共和黨參選的保守派費雍（Francois Fillon）、中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron），以及極左派的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）4人希望較為濃厚，尤以馬克宏及勒班最受看好。但各方普遍認為沒候選人能跨越50%絕對勝出的得票率門檻，因此得票率前兩名的候選人將進入5月7日決選的第2輪投票。
各家民調機構公布的預估得票率方面，路透引述比利時媒體《La Libre Belgique》的民調數據，預估馬克宏得票率24%，勒班及「共和黨」保守派前總理費雍的得票率則皆為21%。「Ipsos/Sopra Steria」估計，馬克宏得票率23.7%、勒班得票率為21.7%，「Harris Interactive」估計，馬克宏得票率23%、勒班得票率為22%，「Ifop」估計馬克宏得票率23.8%、勒班得票率為21.6%。
依據各家的媒體民調，馬克宏與勒班已篤定進入第二輪，如果39歲的馬克宏能在第二輪中勝出，將成為自拿破崙以來法國最年輕的元首。
費雍發表敗選感言 籲支持者轉挺馬克宏
代表共和黨參選的法蘭索瓦費雍（Francois Fillon）則在剛剛發表敗選感言。《路透》報導，在各家民調幾乎篤定馬克宏、勒班將進入5月7日決選的第二輪投票之時，費雍表示希望支持者轉而支持馬克宏。
此次登記投票選民有近4700萬人，在全國設了6萬6546個投票站。這也是1958年法國第五共和以來，首次在緊急狀態下舉行大選。
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