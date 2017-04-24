法總統大選首輪投票 投票率估約78％

法國大選今（23日）登場，本次推估的投票棄權率約22%左右，投票率估計約78%。（法新社）

2017-04-24 01:57

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，各投票所已於台灣時間24日凌晨1時16分起，陸續截止投票作業。法國內政部統計顯示，上次2012年的總統大選棄權率為20.52%；本次推估的投票棄權率約22%左右，投票率估計約78%。

法新社報導，法國內政部資料顯示，截至投票開始9小時的投票率為69.42%，略低於上次大選相同階段的投票率，而投票棄權率估計約22%左右，代表本次投票率約78%。

其他民調機構的調查顯示，本次大選棄權率約在20%左右，投票率約為80%。哈里斯互動公司（Harris Interactive）調查估計，本屆選民棄權率約21.5%，伊佛普研究所與菲杜奇民調機構（Ifop-Fiducial）推估的棄權率則約19%。

本屆大選共有近4700萬合格選民，設有逾6.65萬個投票站，首輪投票得票率前2名的候選人將可進入5月7日決選的第二輪投票，下屆法國總統最快可在5月14日以前宣誓就職。而本次選舉也是法國第五共和59年歷史以來，首次在緊急狀態下舉行的總統大選。