| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美海軍證實 卡爾文森號在菲律賓海操演

2017-04-24  00:30

〔中央社〕美國海軍表示，美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）領導的打擊群今天在菲律賓海與日本軍艦展開聯合演習，並持續向緊張情勢升高的朝鮮半島推進。

法新社報導，海軍表示，演習海域在菲律賓海，美方參加的還有導向飛彈巡洋艦和導向飛彈驅逐艦各一艘，而這個航母打擊群「在西太平洋持續向北行進」。

近日這個航母打擊群的位置何在籠罩在迷霧之中。美國總統川普（Donald Trump）日前曾表示，美國海軍的「無敵艦隊」正駛向北韓，但當時這支艦隊其實是奉派前往澳洲。

美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天在雪梨表示，這個打擊群將在「幾天內」抵達日本海。

美國海軍在臉書上貼文說，卡爾文森號打擊群和日本海軍今天在「菲律賓海展開海上雙邊演習」。

貼文說，這項聯合演習意在「確保海軍部隊作好準備，隨時應命捍衛這個地區」。

日本防衛省說，這次演習將持續數日，日本有兩艘軍艦參與。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：美海軍證實 卡爾文森號在菲律賓海操演


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.