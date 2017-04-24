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男童駕車要橫越澳洲 開了千里才被攔下

2017-04-24  00:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲當局週日（23日）表示，一名12歲的男童試圖駕車穿越澳洲，從東岸新南威爾斯州的肯德爾（New South Wale，Kendall）前往西岸伯斯（Perth），在公路上開了1000多公里後，因保險桿故障被警察攔下。

綜合外媒報導，這名男童行駛在斷山（Broken Hill）附近時，因保險桿故障在馬路上拖行被警方攔下，該地距離肯德爾約有14個小時車程。警方表示，上前查驗後，發現駕駛竟是一名12歲男童。

警方表示，男童計畫開車行駛約4000公里，從新南威爾斯省的肯德爾前往伯斯。警方發言人說，目前正深入調查此事，無法提供進一步細節。

從肯德爾到伯斯開車需耗時約40多個小時，途中會經過若干環境嚴苛的沙漠，包括紐拉柏平原（Nullarbor Plain），此地幾乎只有土生動物和小灌木得以生存。

澳洲官方觀光網站建議訪客花費6天時間，經由高速公路穿越紐拉柏平原，還建議司機攜帶大量的汽油、水和食物。

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  • 這名男童行駛在斷山（Broken Hill）附近時，因保險桿脫落在馬路上拖行被攔下。（圖取自《雪梨晨鋒報》）

    這名男童行駛在斷山（Broken Hill）附近時，因保險桿脫落在馬路上拖行被攔下。（圖取自《雪梨晨鋒報》）

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