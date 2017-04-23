| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

北韓怒批中國 「還好意思隨波逐流？」

2017-04-23  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體在一篇評論《還好意思隨波逐流？》中，以不點名的方式批評中國，文章稱，如果中國錯估北韓的意志，對北韓進行經濟制裁，要對與北韓關係發生災難性後果做好思想準備。

《朝中社》近日在評論中稱，北韓的「周邊國家」對美國在朝鮮半島集中軍力、把局勢推向戰爭邊緣三緘其口，卻對北韓的自衛措施發表威脅言論。「他們」吹牛說，北韓頂不住經濟制裁，應該思考兩國關係何等重要，「他們」可以保障北韓的安全並提供振興經濟所需的支持和幫助。

文章稱，北韓的「自衛性核遏制力」是保衛國家和民主主權和生存而打造的，「絕非什麼交易品」。北韓迄今一直受到經濟制裁，「但一直靠自己的力量沿著自己選擇的正義道路奮勇前進。」

文章指出，如果「他們」錯估北韓的意志，隨波逐流執著於對北韓經濟制裁，要對與北韓的關係發生災難性後果做好思想準備。

廣告
  • 北韓官方媒體在一篇評論《還好意思隨波逐流？》中，以不點名的方式批評中國。（法新社）

    北韓官方媒體在一篇評論《還好意思隨波逐流？》中，以不點名的方式批評中國。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北韓 朝中社
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：北韓怒批中國 「還好意思隨波逐流？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.