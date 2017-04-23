北韓怒批中國 「還好意思隨波逐流？」
2017-04-23 23:57
〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體在一篇評論《還好意思隨波逐流？》中，以不點名的方式批評中國，文章稱，如果中國錯估北韓的意志，對北韓進行經濟制裁，要對與北韓關係發生災難性後果做好思想準備。
《朝中社》近日在評論中稱，北韓的「周邊國家」對美國在朝鮮半島集中軍力、把局勢推向戰爭邊緣三緘其口，卻對北韓的自衛措施發表威脅言論。「他們」吹牛說，北韓頂不住經濟制裁，應該思考兩國關係何等重要，「他們」可以保障北韓的安全並提供振興經濟所需的支持和幫助。
文章稱，北韓的「自衛性核遏制力」是保衛國家和民主主權和生存而打造的，「絕非什麼交易品」。北韓迄今一直受到經濟制裁，「但一直靠自己的力量沿著自己選擇的正義道路奮勇前進。」
文章指出，如果「他們」錯估北韓的意志，隨波逐流執著於對北韓經濟制裁，要對與北韓的關係發生災難性後果做好思想準備。
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