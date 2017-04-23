火場金手套 美國消防員接住從天而降的嬰兒

薩頓向來採訪的記者表示，「我剛剛做了任何一位消防員此時此刻都會做的事。」（圖擷取自當地消防隊推特）

2017-04-23 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一棟建築發生火警，現場濃煙瀰漫情況危急，一位受困在樓上的父親，將他的寶寶扔出窗戶，眼明手快的消防員薩頓（Robert Sutton）果斷接住，驚險達成救援任務，博得喝采。

根據《每日郵報》報導，上週三（19）在喬治亞州亞特蘭大的格倫伍德（Glenwood）附近發生一起火警。薩頓抵達現場後聽到樓上一個男子大喊「救救我們」，薩頓向來採訪的記者表示，「我剛剛做了任何一位消防員此時此刻都會做的事。」

正巧住在附近長大的薩頓表示，「我才剛說『丟他！』，他爸爸就丟了，而我有幸能接住寶寶。這也是我第一次遇到這種情況。」薩頓當消防員10年了，在這之前他在軍中服務。整起事發經過剛好都被拍了下來放到網路上，薩頓也因此成了英雄。

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