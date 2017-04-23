杜特蒂向恐怖份子嗆聲：我會吃掉你的肝臟
2017-04-23 22:26
杜特蒂今天向恐怖組織嗆聲，聲稱要吃掉他們。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓軍方在該國中部保和島（Bohol）與伊斯蘭恐怖組織「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）」衝突升溫，今天菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）警告，他比恐怖份子還殘忍「50倍」，若抓到恐怖份子，絕對會把他們的肝臟「吃」了。
《abc NEWS》報導，杜特蒂今天沒有談毒品問題，他在菲國全運會開幕上批評恐怖組織，他形容恐怖份子是「動物」，並警告「如果你想當動物，我也習慣了，我們都一樣，但我可以比你殘忍50倍以上！」
杜特蒂還詳細形容會怎麼吃恐怖份子，「給我鹽和醋，我會吃他的肝臟」此話一出立刻讓在場群眾笑場，不過他表情嚴肅說，「我說真的，別讓我生氣！」
他也表示，如果恐怖主義在當地持續失控，他可能會在菲律賓中南部的衝突地區宣布戒嚴。
日前「阿布沙耶夫」與菲國軍方發生衝突，導致8名武裝分子、3名士兵、1名警察和2名村民死亡，今天傳出「阿布沙耶夫」展開報復，斬首一名被組織俘虜的士兵。
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