| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

杜特蒂向恐怖份子嗆聲：我會吃掉你的肝臟

杜特蒂今天向恐怖組織嗆聲，聲稱要吃掉他們。（路透）

2017-04-23  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓軍方在該國中部保和島（Bohol）與伊斯蘭恐怖組織「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）」衝突升溫，今天菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）警告，他比恐怖份子還殘忍「50倍」，若抓到恐怖份子，絕對會把他們的肝臟「吃」了。

《abc NEWS》報導，杜特蒂今天沒有談毒品問題，他在菲國全運會開幕上批評恐怖組織，他形容恐怖份子是「動物」，並警告「如果你想當動物，我也習慣了，我們都一樣，但我可以比你殘忍50倍以上！」

杜特蒂還詳細形容會怎麼吃恐怖份子，「給我鹽和醋，我會吃他的肝臟」此話一出立刻讓在場群眾笑場，不過他表情嚴肅說，「我說真的，別讓我生氣！」

他也表示，如果恐怖主義在當地持續失控，他可能會在菲律賓中南部的衝突地區宣布戒嚴。

日前「阿布沙耶夫」與菲國軍方發生衝突，導致8名武裝分子、3名士兵、1名警察和2名村民死亡，今天傳出「阿布沙耶夫」展開報復，斬首一名被組織俘虜的士兵。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐怖分子 杜特蒂 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：杜特蒂向恐怖份子嗆聲：我會吃掉你的肝臟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.