不出席白宮記者協會晚宴 川普選在賓州打對台

川普不出席白宮記者協會晚宴，成為30多年來首位不出席晚宴的總統。（路透）

2017-04-23 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將在29日就任滿100日，在2月時已宣布不出席白宮記者協會晚宴的川普，將在支持者的簇擁下於賓州舉行集會，與同天的記者協會晚宴打對台。川普此舉，是繼1981年雷根因暗殺需要休養而缺席之後，30多年來首位不出席該晚宴的總統。

今天中午川普在推特（Twitter）寫道：「下週六晚上，我將會在賓州舉辦『大』集會。敬請期待！」根據《新唐人》報導，川普競選連任團隊執行主任格拉斯內（Michael Glassner）表示，他的團隊將組織這場就職百日集會，以確保活動「以非常高效的方式推廣川普，同時讓場地座無虛席。」不過，這次不出席白宮記者協會晚宴的決定，也引發部分民眾反彈，認為此舉有失總統身分。

根據《中央社》報導，白宮記者協會的晚宴一直是許多著名喜劇演員發揮長才的場合，除了揶揄總統、媒體及其他官員，也給予總統一個能輕鬆表現自己的機會。此次，川普不出席的決定也顯示他與主流媒體關係惡劣。白宮記者協會晚宴自1921年開辦至今，這也是首次沒有任何白宮員工預計出席的晚宴。

這場晚宴將由知名脫口秀節目《每日秀》（The Daily Show）資深記者敏哈吉（Hasan Minhaj）主持。敏哈吉擁有穆斯林背景，曾對川普的反穆斯林言論及政策表示不滿。