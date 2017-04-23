為何日本販賣機這麼多？ 專業的告訴你這5大因素...

許多台灣人到日本旅遊，都會發現街頭巷尾幾乎處處都有自動販賣機，對此感到相當驚奇。（彭博）

2017-04-23 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人到日本旅遊，都會發現街頭巷尾幾乎處處都有自動販賣機，對此感到相當驚奇，但為什麼日本的自動販賣機這麼多呢？日本旅遊資訊平台「LIVE JAPAN」日前訪問了東京的自動販賣機管理公司「八洋」，並整理出了五大原因。

首先是「日本治安良好」，因為販賣機擺在室外，被破壞的機率非常低，而且因為都會區到處都有監視器，也相對降低了販賣機被破壞的機率。第二點是「日本上班族忙碌、加班多」，因為許多日本上班族甚至忙到沒有逛超商的時間，這時候隨處都有的自動販賣機就派上用場了，也不用擔心排隊結帳，對趕時間的上班族來說相當方便。

再來則是「日本民眾就是販賣機業務員」，因為一般民眾若發現有地方沒販賣機，就可以連絡販賣機公司，如果後來順利設置了販賣機，通報的民眾可以得到上萬日圓的獎勵津貼，據說也因為這點，讓日本的販賣機處於非常飽和的狀態；網站更稱，這點連很多日本人也不知道。

另外就是「完整的管理系統」，日本的販賣機旁都有空瓶回收箱，這是保持整潔的重要秘訣，由於日本販賣機太多了，就有許多專業的販賣機管理公司，從清掃外觀、補貨、設置專用垃圾桶都一手包攬，採用系統管理方式讓販賣機週邊漂亮、乾淨，讓人看到就想買飲料。

最後是「曾經有到處都是100日圓（約28元新台幣）硬幣就能買飲料的時代」，網站稱，在90年代左右，當時日本只要百圓就能在販賣機買到飲料，也造成了一股流行，更形成了日本綿密的自動販賣機網路；不過後來因為消費稅增加等因素，現在一罐飲料依容量大小，價格變成130到160日圓左右（約36到44元新台幣左右），雖然如此，但因為電子錢包的普及，加上不用排隊，現在販賣機在日本還是很受歡迎。