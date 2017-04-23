法國大選登場 勒班男友：她若勝選 我不當第一先生
2017-04-23 20:56
勒班今天前往投票。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕法國大選首輪投票今天登場，極右派「民族陣線」總統候選人勒班（Marine Le Pen）被看好能挺進下一輪，不過日前勒班男友「民族陣線」副黨魁艾略特（Louis Aliot）已表態，若勒班真的勝選，未來也不會當「第一先生（First Monsieur）」。
綜合外媒報導，艾略特和勒班已交往7年，各界關注若勒班當選，將成為法國史上首位女總統，艾略特則會成為首位「第一先生」。不過艾略特表示，不會搬進愛麗舍宮（Elysee Palace），也不會扮演「第一先生」的角色。
艾略特也說，「我不會當部長、不會是總理，更不會是第一先生。你不會投票給一對情侶，只會投給特定的人，身為伴侶我沒什麼好說的。」
勒班也曾說，法國人對家族政治沒有好感，她已聽見民眾的聲音，因此若當選，不會任用艾略特或她的姪女擔任部長級職務。
《Heavy.com》報導，47歲的艾略特和48歲的勒班都曾離婚，兩人2009年開始交往，已在2010年共同買房，不過至今仍未生下子女。
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