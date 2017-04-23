馬雲稱納稅是最好的「行賄」 網友：淘寶小賣家交稅了？

2017-04-23 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴集團創辦人馬雲常有驚人發言，今（23）日在2017年中國綠公司年會活動上，馬雲談到要打造新的政商關係，直言「依法納稅就是給政府最好的『行賄』」。對此，網友直嗆，「我只想知道之前你逃了多少稅！敢說嗎？」

綜合中國媒體報導，馬雲是「綠公司年會」的發起人，今日在年會上，他表示，中國當局打貪反腐後，政商關係發生轉變，「以前企業怕見政府官員，現在官員也怕見企業，這都不對，應該清清白白發展新型政商關係。」

馬雲指出，中國政府做了2個理想主義的事情，一是反腐，二是扶貧。這為打造新型政商關係奠定了基礎，對企業而言，堅持新型政商關係，就是要堅持不行賄。他說，「依法納稅就是給政府最好的『行賄』」。

馬雲還說，企業對自己最好的保護就是不侵權，因為你侵權了別人，別人也會給你侵權。「我們自己要親手創建一個公平透明的市場環境。我們絕不能一邊呼籲市場環境，呼籲市場公平，而另一邊又去破壞這樣的環境。」

對此，中國網友紛紛出言調侃，「你商人想清白，關鍵政府的人不這麼想啊」、「淘寶的小賣家交稅了？」、「我只想知道之前你逃了多少稅！敢說嗎」、「中國經濟體制不就是政商結合體嗎？」