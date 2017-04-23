美日航母艦隊會合 北韓揚言「一舉擊沉」

美國航空母艦卡爾文森號今（23日）與日本海上自衛隊會合，展開戰術訓練向北韓施壓，對此北韓媒體宣稱要「一舉擊沉美國航母」來展現軍事力量。（美聯社）

2017-04-23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦卡爾文森號今（23日）與日本海上自衛隊會合，展開戰術訓練向北韓施壓，對此北韓媒體宣稱要「一舉擊沉美國航母」來展現軍事力量。

綜合媒體報導，卡爾文森號今天在西太平洋與日本護衛艦「足柄號」、「五月雨號」會合，進行聯合戰術訓練，預計將在25日北韓建軍85週年左右抵達朝鮮半島附近，以因應北韓任何挑釁行為。

對此，北韓官媒「勞動新聞」報導則宣稱：「我們的革命部隊已做好戰鬥準備，準備一舉擊沉美國核子動力航空母艦」，打算藉此展現軍事力量。