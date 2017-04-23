| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職 Live》曾陶鎔、張志豪接連敲安 兄弟再度超前 中職》吳宗峻、林益全接力開轟 悍將奪2連勝（影音）
 首頁 > 國際

美日航母艦隊會合 北韓揚言「一舉擊沉」

美國航空母艦卡爾文森號今（23日）與日本海上自衛隊會合，展開戰術訓練向北韓施壓，對此北韓媒體宣稱要「一舉擊沉美國航母」來展現軍事力量。（美聯社）

2017-04-23  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦卡爾文森號今（23日）與日本海上自衛隊會合，展開戰術訓練向北韓施壓，對此北韓媒體宣稱要「一舉擊沉美國航母」來展現軍事力量。

綜合媒體報導，卡爾文森號今天在西太平洋與日本護衛艦「足柄號」、「五月雨號」會合，進行聯合戰術訓練，預計將在25日北韓建軍85週年左右抵達朝鮮半島附近，以因應北韓任何挑釁行為。

對此，北韓官媒「勞動新聞」報導則宣稱：「我們的革命部隊已做好戰鬥準備，準備一舉擊沉美國核子動力航空母艦」，打算藉此展現軍事力量。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 卡爾文森號 日本 美國 艦隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：美日航母艦隊會合 北韓揚言「一舉擊沉」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.