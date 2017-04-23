中國出手制裁？傳北韓加油站陸續限油

據傳北韓平壤的加油站陸續貼出「限油告示」，油價隨之飆升，外媒推測這顯示中國正在配合加強對北韓的國際制裁。（資料照，美聯社）

2017-04-23 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕據傳北韓平壤的加油站陸續貼出「限油告示」，油價隨之飆升，外媒推測這顯示中國正在配合加強對北韓的國際制裁。

綜合媒體報導，平壤多處加油站19日開始限油，僅提供給外交人員或國際組織車輛使用，當局並未說明限油原因和持續時間，突如其來的政策造成當地民眾困擾。北韓的油價已從先前的每公升0.7美元飆漲到1.25美元。

由於北韓的汽油供應主要來自中國，外媒推測這顯示中國正加緊對北韓的國際制裁，來迫使北韓放棄發展核武和長程飛彈。

相關問題在21日中國外交部的新聞發表會上曾被問及，不過發言人陸慷並未對此做出明確回應。