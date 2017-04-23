媽媽幫開5條件徵婚 日本妹抱怨：你現實點啦！
2017-04-23 19:44
與畫面女子結婚，要有千萬年薪收入。（圖擷自日本集合網站）
〔即時新聞／綜合報導〕許多家長為了幫女兒找好對象，開出條件都超難達成，最近一名日本女子在節目上抱怨，媽媽開出條件「太高太高」，讓她忍不住對媽媽喊話「你現實點啦」！
《日本集合》網站引用日本節目「内村カメラ（內村攝影機）」內容，一名日本女子在節目上對媽媽表示不滿，並揭露媽媽對她選未來丈夫開出的「5大條件」。
要娶該女子為妻必須過5關，第1項為「年薪日幣1千萬元（約台幣280萬元）以上」；第2項是「身高180以上」；第3項為「不能嫁給長男」，因為長男一定會被要求生男孩，若沒生男孩，很可能被認為是「沒用的女人」；第4、5項分別為，男方父母要健在、要會說英文和日文。
文中指出，日本平均大學畢業生，30多歲的打工男子，年收入約為日幣350萬左右，要達到1千萬日圓的目標有點困難。連該女子都忍不住抱怨媽媽要求太多，對著鏡頭喊話「媽！你現實點啦」。
身高180以上是基本。（圖擷自日本集合網站）
不能是家中長男。（圖擷自日本集合網站）
雙親健在很重要。（圖擷自日本集合網站）
語言能力也不能輸人。（圖擷自日本集合網站）
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