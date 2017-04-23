| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職 Live》曾陶鎔、張志豪接連敲安 兄弟再度超前 中職》吳宗峻、林益全接力開轟 悍將奪2連勝（影音）
 首頁 > 國際

媽媽幫開5條件徵婚 日本妹抱怨：你現實點啦！

與畫面女子結婚，要有千萬年薪收入。（圖擷自日本集合網站）

2017-04-23  19:44

〔即時新聞／綜合報導〕許多家長為了幫女兒找好對象，開出條件都超難達成，最近一名日本女子在節目上抱怨，媽媽開出條件「太高太高」，讓她忍不住對媽媽喊話「你現實點啦」！

《日本集合》網站引用日本節目「内村カメラ（內村攝影機）」內容，一名日本女子在節目上對媽媽表示不滿，並揭露媽媽對她選未來丈夫開出的「5大條件」。

要娶該女子為妻必須過5關，第1項為「年薪日幣1千萬元（約台幣280萬元）以上」；第2項是「身高180以上」；第3項為「不能嫁給長男」，因為長男一定會被要求生男孩，若沒生男孩，很可能被認為是「沒用的女人」；第4、5項分別為，男方父母要健在、要會說英文和日文。

文中指出，日本平均大學畢業生，30多歲的打工男子，年收入約為日幣350萬左右，要達到1千萬日圓的目標有點困難。連該女子都忍不住抱怨媽媽要求太多，對著鏡頭喊話「媽！你現實點啦」。

身高180以上是基本。（圖擷自日本集合網站）

不能是家中長男。（圖擷自日本集合網站）

雙親健在很重要。（圖擷自日本集合網站）

語言能力也不能輸人。（圖擷自日本集合網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 媽媽 徵婚 日本 結婚 開條件
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：媽媽幫開5條件徵婚 日本妹抱怨：你現實點啦！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.