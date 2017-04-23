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上任百日要到了 川普推特發言打預防針

2017-04-23  19:42

〔即時新聞／綜合報導〕本月29日是美國總統川普的執政第100日，美國媒體正對此磨刀霍霍要提出建言，川普前（21）日搶先在自己推特上發言表示，「無論我在這荒謬的上任100天裡做了多少事情，媒體通通會當沒看見」。

根據《華盛頓郵報》19日的報導，由蓋洛普民調公司調查顯示，有42％的美國民眾對川普表示滿意，另外有52％的民眾對川普表示不滿。與之對比的是，美國前總統歐巴馬在2009年4月時有63%的滿意度。

《CNN》則表示，用上任100天做為標準來檢視目前的政績，並沒有深意，不過諸多美國總統在頭100天內完成了許多大事，像是小布希的反恐怖主義方案，歐巴馬的健保等等，都以某種方式確立了他們做為總統的地位。報導中也指出，如果川普和共和黨能夠在未來幾個月內能推動一些重要的法案，那麼現在的失敗就一點也不重要。

歷史學家認為羅斯福總統在1933年就任時，提出了以上任100天來衡量總統績效的指標。而100天也是總統的魅力、權力和影響力最如日中天的階段，也被稱為總統的蜜月期。甘迺迪總統在1961年就職演說中曾說：「所有這一切都不會在頭100天完成，也不會在頭1000天完成，不會在這個政府的任期中完成，甚至不會在我們在這個星球上的一生中完成。但是讓我們從現在開始。」

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  • 川普前（21）日搶先在自己推特上發言表示，「無論我在這荒謬的100天裡做了多少事情，媒體通通會當沒看見」。（擷取自推特）

    川普前（21）日搶先在自己推特上發言表示，「無論我在這荒謬的100天裡做了多少事情，媒體通通會當沒看見」。（擷取自推特）

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