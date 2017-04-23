梅克爾耐心教川普基本經濟概念 講11遍終於懂了！

梅克爾上月耐心向川普解釋為何美國無法單獨與德國談貿易協定。（路透）

2017-04-23 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月與德國總理梅克爾會面，昨天傳出他不解為何美國無法和德國單獨洽談貿易協定，而是要和整個歐盟交涉，當時梅克爾耐心解釋11次，川普最後才真正理解。

綜合外媒報導，一名德國官員對《泰晤士報》透露，當時川普10度詢問為何不能與德國單獨談判，梅克爾都回答「你（美國）不能和德國談交易協定，只能和歐盟談交易協定。」

川普前10次都無法理解，梅克爾第11次拒絕後，只好無奈說，「喔...我們會和歐盟談交易協定。」報導指出，梅克爾當時向官員表示，川普對歐盟和貿易的「基本面」有非常「基本」的誤解。

這段插曲是上月兩人會面時發生的。白宮也對《泰晤士報》表示，這次談話讓川普政府意識到，相較於脫歐的英國，先與歐盟談判貿易協定更符合美國的利益。

報導認為，川普已轉為和前總統歐巴馬類似立場，認為若英國脫歐，在貿易談判方面可能「位於隊伍的後方」。