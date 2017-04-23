3月訪韓的中國人大減 整體外國人入境數卻持平
2017-04-23 20:48
韓國政府發布數據，顯示3月份來韓的中國人為37萬8503人次，和上月相比減少了38%。圖為今年1月到訪韓國的中國旅客。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國因薩德議題掀起「反韓潮」，連帶造成兩國間的人員往來減少，根據韓國政府23日發布的統計資料，3月份來韓的中國人為37萬8503人次，和上月相比減少了38%，和去年3月相比則是減少了39%。可說是大幅減少。
《韓聯社》報導，雖然中國人大幅減少，不過3月入境韓國的外國人則為125萬4824人次，與上月基本持平；值得注意的是，一樣是與上月相比，日本人增加了48%，為27萬6223人次；美國人增加了37%，為8萬1793人次；泰國人增加了31%，為5萬2896人次。
3月在韓居留的外國人小幅增加2.3%，有203萬1677人，其中以中國人為大宗，有98萬6804人，佔了48.6%，幾乎一半。
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