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吃不起飯菜吃樹 25年從未生病？

巴特特殊的樹食習慣，讓他成功克服飢餓問題。（圖擷取自每日郵報）

2017-04-23  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕真正吃素！巴基斯坦旁遮普省一名50歲男子吃「樹」經歷長達25年，過去只要看到路邊想吃的樹葉就摘來吃，且從未因吃樹生病。

綜合外媒報導，旁遮普省古吉蘭瓦拉市（Gujranwala）男子巴特（Mehmood Butt）出身貧困，過去工作無法負擔飯菜錢，突發奇想改吃樹充飢，最後還愛上樹木的味道。

他表示，自己過去因沒錢常吃不飽，但他不願上街乞討，後來開始啃木頭、吃樹葉，現在吃樹已經成為獨特飲食習慣，也意外在當地成為名人。

巴特說，榕樹是他的最愛，他也會在送貨時觀察路邊樹木，若看到喜歡的菜色，會隨時停車啃食新鮮樹木。

他的鄰居穆罕默德（Ghulam Mohammad）則說，巴特從未因此生病，「我們都很驚訝，一個人怎能每天吃木頭，卻不會因此生病。」

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  • 巴特看到想吃的樹木就摘來吃。（圖擷自每日郵報）

    巴特看到想吃的樹木就摘來吃。（圖擷自每日郵報）

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