古代婦女自慰棒 歐洲「象牙陽具」拍賣
2017-04-23 16:30
英國維多利亞時期的性愛玩具、一根象牙製巨型自慰棒正在愛爾蘭拍賣，預估最高標價可達670英鎊（約合2萬6000元台幣）。（圖擷自Mathhews Auction Rooms）
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《衛報》報導，英國維多利亞時期的性愛玩具、一根象牙製巨型自慰棒正在愛爾蘭拍賣，預估最高標價可達670英鎊（約合26000台幣）。
《愛爾蘭時報》指出，這根古代自慰棒被稱為古董象牙刻製的「女仕伴侶」，放置於攜帶式盒子裡，盒內是鮮紅色內裏。
拍賣人馬修（Damien Matthews）表示，這根假陽具來自一個盎格鲁-愛爾蘭家庭，是一名成員在家中抽屜放現，拍賣原因是純屬有趣。
據信，自慰棒的象牙源自1840年代維多利亞女王統治時期，本為一個印度人所有，於1899至1901年送到中國雕刻。
最特別的是，維多利亞時期社會風氣保守，被視為「性壓抑時代」。據推測，擁有這根假陽具的婦女或她的丈夫，其思想相當前衛開明。
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