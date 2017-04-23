強國紙鈔髒汙驚人 最高有1800萬隻細菌
2017-04-23 16:41
中國紙鈔上細菌量驚人，1角、5角、1元的紙幣可高達1800萬隻細菌。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕人幾乎每天都會摸到紙鈔和硬幣，中國「無現金聯盟」委託香港城市大學檢驗發現，每張鈔票上面平均帶有17萬8000個細菌，1角、5角、1元的紙幣更是高達1800萬。
據《中評社》報導，「無現金聯盟」由支付寶、廣州婦女兒童醫療中心、聯合國環境署等15個機構組成，請來香港城市大學研究紙鈔細菌量，發現中國南方高溫濕熱的城市，如廣州和重慶等地的紙幣細菌，比寒冷乾燥的北京多上許多，可見錢幣攜菌量有受到氣候影響。
紙鈔上常見的細菌包括沙門氏菌、大腸杆菌、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌等等。不過廣東醫學院附屬醫院內科主治醫生吳文華對此表示，對人類來說有好的細菌和壞的細菌，人們只要勤加洗手就好。
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