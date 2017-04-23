強國海軍節海報出包 美艦、俄機P入遭狠批
2017-04-23 16:38
有網友將這張海報的錯誤部份指出吐槽。（圖擷自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日是中國解放軍所謂的「海軍節」，中國國防部的微博為了宣傳中國海軍生日，貼了一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報做宣傳，結果被眼尖的中國網友發現這張海報亂P圖，不但艦載機是俄羅斯機種，連周圍軍艦都是美軍船隻，慘遭大批中國網友湧入吐槽。
中國國防部為了慶祝海軍節，今早上7點多在官方微博貼出一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報，並寫上「讓我們一起為你點讚：人民海軍，生日快樂」，但是卻被眼尖的中國網友發現，這張海報根本錯誤百出，在空中的戰鬥機是「殲10」，這架戰機並不是艦載機，而一旁護衛的船隻竟然是美國海軍「聖安東尼奧」級兩棲船塢運輸艦。
不只如此，在航母甲板準備起飛的戰機則P上俄羅斯的「米格35」，連飛機底下的影子還是民航機的形狀，如此錯誤百出的宣傳海報，中國網友不滿痛批：「軍隊的文宣就這水平？」
中國網友紛紛湧入中國國防部微博吐槽，截至目前為止已經湧入上千幾留言，「中國航母、美國登陸艦、俄羅斯戰鬥機，海軍這個生日過的美呆呆」、「這張圖生動地說明了宣傳部門都是一群弱智」、「文宣都這種水平，戰鬥部門是不是也這樣啊」、「這圖槽點滿滿的！能舉報這也是間諜行為嗎」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 救護不闖紅燈被投訴！消防員憤而請辭：熱情耗盡
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 被問郭富城閃婚快當爸 劉嘉玲意外爆他女友多
- NBA》康利打出代表作 教頭力挺：別再質疑他身價
- 中職》阿福昨過38歲生日 近期可望與嘟嘟並肩作戰
- 雙手合十依偎懷中 Rain金泰希宴客照曝光
- 妹疑哥用髮膠噴她iPad 告毀損告不成
- 嫌旅拍賺太少 麻豆改賣毒品
- 【大世界小葉片】 慕尼黑單車記
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 疑八田與一銅像頭部丟水庫 潛水員下水搜尋
- 「蛋封存銷毀」 林聰賢：可獲6成損失補貼
- 羽球》台灣男雙絕配！王齊麟／陳宏麟在中國奪首冠
- 警車相撞！3起鬥毆案齊發 警力應接不暇釀禍
- 中國崛起 港議員楊岳橋：越受影響越需了解中國
- 今日MLB戰績
- 「小彭于晏」現身移民署 人氣紅不讓
- 大梨山紫藤花開 環山部落彩繪迎賓
- 草衙道遊具故障 8遊客空中驚魂
- 捕蚊燈抓不到蚊子？ 加「這東西」讓蚊子屍體積成堆
- 百歲木棉樹公 「治水醫病」留傳奇
- 《目擊者》花絮爆雷 拍攝祕辛好嚇人
- 6年後巧遇狼師 少女崩潰上吊
- 台中客家桐花祭 霧峰、后里、外埔接續登場
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 詐騙集團假冒「165反詐騙專線」詐婦人130萬
- 全中運》161躍過172公分 跳高銀牌劉宇珊想證明自己能跳
- 反對政府造神 南市原民議員促停辦鄭成功祭典
- 嚴爵29歲生日 難忘對一個咖啡店員說這段話…
- 少女遇性侵急中生智 「我有性病」嚇退惡狼
- 哈利《週六夜》火燒衣 差點毀掉攝影棚
- 自由廣場》一例一休 不能加班 不能睡午覺…
- 黨職併公職 天下為黨的違憲之舉
- 李季準辭世 女兒：父親以讓我們最放心的方式離開了
- 追捕鬥毆嫌犯 警車對撞1命危、3輕傷
- 楊明／【閱讀小說】 啟蒙者 － 上
- 癌末粉絲最後願望想看《神力女超人》 導演掛保證：正在努力中
- 「感恩！祭典之美」全國學生原住民海報創作展 淡水展出
- 政府補助歸零 鼓勵良性競爭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強國海軍節海報出包 美艦、俄機P入遭狠批
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分