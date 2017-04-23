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強國海軍節海報出包 美艦、俄機P入遭狠批

有網友將這張海報的錯誤部份指出吐槽。（圖擷自微博）

2017-04-23  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日是中國解放軍所謂的「海軍節」，中國國防部的微博為了宣傳中國海軍生日，貼了一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報做宣傳，結果被眼尖的中國網友發現這張海報亂P圖，不但艦載機是俄羅斯機種，連周圍軍艦都是美軍船隻，慘遭大批中國網友湧入吐槽。

中國國防部為了慶祝海軍節，今早上7點多在官方微博貼出一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報，並寫上「讓我們一起為你點讚：人民海軍，生日快樂」，但是卻被眼尖的中國網友發現，這張海報根本錯誤百出​​，在空中的戰鬥機是「殲10」，這架戰機並不是艦載機，而一旁護衛的船隻竟然是美國海軍「聖安東尼奧」級兩棲船塢運輸艦。

不只如此，在航母甲板準備起飛的戰機則P上俄羅斯的「米格35」，連飛機底下的影子還是民航機的形狀，如此錯誤百出的宣傳海報，中國網友不滿痛批：「軍隊的文宣就這水平？」

中國網友紛紛湧入中國國防部微博吐槽，截至目前為止已經湧入上千幾留言，「中國航母、美國登陸艦、俄羅斯戰鬥機，海軍這個生日過的美呆呆」、「這張圖生動地說明了宣傳部門都是一群弱智」、「文宣都這種水平，戰鬥部門是不是也這樣啊」、「這圖槽點滿滿的！能舉報這也是間諜行為嗎」。

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  • 中國國防部官方微博貼出一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報慶祝海軍節，結果被眼尖的網友發現，不但艦載機是俄羅斯機種，連護衛艦都是美軍船隻。（圖擷自微博）

    中國國防部官方微博貼出一張有航空母艦、艦載機、護衛艦海報慶祝海軍節，結果被眼尖的網友發現，不但艦載機是俄羅斯機種，連護衛艦都是美軍船隻。（圖擷自微博）

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