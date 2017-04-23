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這次改嗆澳洲！ 北韓：若盲目跟隨美國是在自殺

美國副總統彭斯日前和澳洲總理滕博爾共同呼籲中國加強施壓北韓放棄核武。（路透）

2017-04-23  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）日前訪澳洲，與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）共同呼籲中國多施壓北韓放棄核武，澳洲外交部也表示北韓將受制裁。北韓官方昨天威脅，若澳洲盲目跟隨美國，將會被核武攻擊。

綜合外媒報導，昨天澳洲外交部長畢曉普（Julie Bishop）表示，北韓將進一步受到澳洲的制裁，並強調澳洲會與美、日、韓、中等國合作，迫使北韓停止核武發展。

北韓官媒《朝中社》引述北韓外交部發言人指出，如果澳洲堅決跟隨美國來扼殺北韓，將被列入北韓的核武攻擊範圍內。文中形容澳洲做法有如「自殺」一樣，並批評畢曉普作為外交部長，應就當前局勢及常識發言。

此外，北韓近日也頻頻向各國放話，日前聲稱已備好核武應對美國；隨後又改嗆南韓、日本，「我們會把南部（南韓）化成灰燼、炸沈日本列島、並把核武送到美國的天空。」日前也怒嗆好兄弟中國，若增加制裁，將使兩國關係陷入「災難性」後果。

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