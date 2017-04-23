國二女期中考作弊被抓 跳樓尋短傷重不治
2017-04-23 16:18
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省邵陽市綏寧縣，20日有名14歲龍姓女國中生因期中考連兩次作弊被抓包，一時想不開跳樓自殺。
綜合中媒報導，就讀綠洲國中二年級的龍女，在校成績雖差，但一向表現良好。事發當天，學校正值期中考，龍女上午考試時，被監考老師發現她作弊，叫去訓話，導致情緒低落，午休時間，哭個不停；不料，下午考試時，她又遭同儕檢舉作弊，疑因內心感到不安，留下遺言後，直接從5樓教室跳下。
報導指出，雖然救護人員獲報迅速趕抵現場，將傷重的龍女送往人民醫院，但經過一番搶救後，仍宣告不治；負責這起事故的綏寧縣委政法委事故調查組表示，目前正在進行後續處理，死者家屬對於噩耗雖哀痛不已，但情緒尚屬穩定。
中國網友不以為然地說，「要自尊就別作弊啊」、「不得不說，現在的孩子心理素質有待提高，敢做就要勇於承擔後果」；還有人怒批，「因為作弊被舉報就跳樓，你爸媽養你那麼大，你對得起他們嗎？」
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