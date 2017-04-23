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秋葉原車站因爆裂物緊急疏散 結果是芳香噴霧機...

日本東京地鐵秋葉原車站驚見爆裂物，後來才發現其實是芳香噴霧機。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-04-23  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京地鐵秋葉原車站在今日上午11時5分，有清潔人員在廁所驚見疑似爆裂物的裝置，站員在得到通知後連忙打110報警，警視廳出動拆彈小組並疏散現場民眾，最後卻發現那是一台芳香自動噴霧機。

據《朝日新聞》報導，該物品的基座有電池和電線等設置，使得清潔人員大吃一驚，研判遇上了爆料物。警方到場後封閉鄰近的車站出口，再將遊客和工作人員疏散出去。

接著拆彈小組發現爆裂物只是一個芳香噴霧機，可以自動噴灑出芳香劑，警方隨後將這台機器搬離現場。

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