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閱兵未見中國訪問團 北韓人民崩潰：沒中國就完了...

北韓邊境民眾清楚政局對北韓不利。圖為北韓邊境軍人。（法新社）

2017-04-23  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在本月15日金日成冥誕慶祝「太陽日」，大肆舉行閱兵儀式，不過消息傳出，此次中國並未派出訪問團，許多北韓民眾也意識到此問題，憂心忡忡說「連3歲小孩也知道，如果中國丟棄了我們，我們就完蛋了！」

脫北者經營的《DailyNK》報導，許多民眾得知中國未出席閱兵後表示，「今後生活會更加艱難了。」也有人感嘆，「現在沒有國家能幫我們（北韓）了。」

報導指出，北韓邊境地區的民眾其實可以接觸到很多消息，也清楚北韓的處境，大多數的民眾認知局勢對北韓不利。文中提到，民眾最關心的不是閱兵擺出什麼武器，而是有無外國訪問團出席，此次連好兄弟中國都沒出席，許多人感到極大震撼。

另外因朝鮮半島局勢不穩，中國針對北韓邊境地區走私進行擴大取締，交易活動變得不自由，因此有邊境民眾不安認為，「中國有可能會迴避我們。那麼我們真的就完了。」

有邊境居民說「最近想搞走私就要冒著生命危險。過去也有過取締，但並不是現在這種程度。」也有人直言「連3歲小孩也知道，如果中國丟棄了我們，我們就完蛋了！」

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