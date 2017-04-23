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劍指北韓！美航母與日本自衛隊將聯合演練

美軍航空母艦卡爾文森戰鬥群將與日本海上自衛隊2艘護衛艦，展開聯合軍事演習。（法新社資料照）

2017-04-23  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕正在開往朝鮮半島的美軍航空母艦卡爾文森戰鬥群，將與日本海上自衛隊2艘護衛艦，展開聯合軍事演習，針對北韓即將實施的第六次核試驗，提高美、日共同應對能力。

根據日本《共同社》報導，日本海上自衛隊從長崎佐世保基地出港21日派出「足柄號」和「五月雨號」2艘護衛艦，將與美軍航空母艦卡爾文森戰鬥群進行編排陣型、通訊訓練等，預定將進行3到5日的軍演。

報導提到，北韓可能在4月25日人民軍建軍85週年進行挑釁動作，美國和日本也就此事討論。目前航空母艦卡爾文森則是在菲律賓海域附近。

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