真的槓上了？ 北韓逮捕美國公民

一名美國公民在北韓平壤機場被逮捕。（法新社）

2017-04-23 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓情勢緊張，美國航空母艦戰鬥群正開往朝鮮半島，但北韓卻於前天（21日）於平壤機場逮捕一名韓裔美國教授，他曾在延邊科技大學任教，並居中協調提供給北韓援助和救濟項目。

據《韓聯社》報導，這位美國公民是到北韓討論救濟活動，這次已在當地待了1個月左右，而他在平壤機場準備出境時就遭到當局逮捕，尚不清楚被捕的原因。

在他之前，還有2名美國公民受到北韓長期監禁，包括大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）和韓裔美國牧師金東哲（Kim Dong Chul，音譯），因為這2人被指控涉及顛覆北韓政權。

首爾世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長、前北韓軍官安江日（Ahn Chan-Il）對此表示，北韓疑似是想利用該名教授，作為對美國談判的籌碼。