日女遲到原因大調查 竟然有「不知為何會遲到」
2017-04-23 12:30
日本女性遲到原因大調查，「我不知道為何會遲到」竟然是第三名。（圖擷自「CanCam」網站）
〔即時新聞／綜合報導〕日本女性雜誌《CanCam》針對138名女孩進行調查，收集各種遲到的原因，發現有81％的人都有遇過朋友經常遲到的狀況，有68％的受訪者也坦承自己曾經遲到過，而遲到原因的第3名，竟然出現「我不知道為何會遲到」的理由。
據《CanCam》報導，在可重複選擇遲到原因的狀況下，第6名為「等紅燈」（8％），人們應該都會遇到明明自己正在趕時間，但經過路口時，每個交通號誌卻偏偏都是紅燈。
第5名是「把東西忘在家裡」（15％），這時就必須趕回去，一來一往就耗費了許多時間。第4名為「睡過頭了」（21％），是個簡潔明瞭的遲到理由。
第3名就是「我不知道」22％，就是不知道自己為什麼會遲到。第2名是「太晚搭到車」（40％），有時就是慢了一步，眼睜睜看著車子跑掉。榮登第1名的是「準備的時間比想的還要長」（59％），女孩出門總是希望化妝到沒有瑕疵，這樣一來就延誤了出門時間。
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