| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》朱育賢一棒2分 桃猿首局暴力3分
 首頁 > 國際

日女遲到原因大調查 竟然有「不知為何會遲到」

日本女性遲到原因大調查，「我不知道為何會遲到」竟然是第三名。（圖擷自「CanCam」網站）

2017-04-23  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本女性雜誌《CanCam》針對138名女孩進行調查，收集各種遲到的原因，發現有81％的人都有遇過朋友經常遲到的狀況，有68％的受訪者也坦承自己曾經遲到過，而遲到原因的第3名，竟然出現「我不知道為何會遲到」的理由。

據《CanCam》報導，在可重複選擇遲到原因的狀況下，第6名為「等紅燈」（8％），人們應該都會遇到明明自己正在趕時間，但經過路口時，每個交通號誌卻偏偏都是紅燈。

第5名是「把東西忘在家裡」（15％），這時就必須趕回去，一來一往就耗費了許多時間。第4名為「睡過頭了」（21％），是個簡潔明瞭的遲到理由。

第3名就是「我不知道」22％，就是不知道自己為什麼會遲到。第2名是「太晚搭到車」（40％），有時就是慢了一步，眼睜睜看著車子跑掉。榮登第1名的是「準備的時間比想的還要長」（59％），女孩出門總是希望化妝到沒有瑕疵，這樣一來就延誤了出門時間。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女性 日本 遲到
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：日女遲到原因大調查 竟然有「不知為何會遲到」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.