燒死沒錢辦後事 老翁慘遭棄屍大街...
2017-04-23 13:37
〔即時新聞／綜合報導〕希臘第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）1名86歲男子，日前疑因家中失火，逃生不及，不幸命喪火窟。負責處理的殯葬業者得知，老翁經濟狀況差，加上身邊無親屬可支付喪葬費，竟隨便拿個屍袋，裹住遺體後扔在大街上！
1名不願具名的官員告訴《美聯社》記者，當地時間22日上午，鄰居發現老翁在家中被燒死，趕緊求助消防隊，並聯繫殯葬業者到場協助料理後事。
不料，當業者得知他是個付不出，或沒人能支付喪葬費的窮光蛋時，竟直接拿個藍色屍袋包一包，丟在人行道上，然後拍拍屁股走人，遺體就這麼暴露在大太陽下長達2小時，連裸露在屍袋外頭的雙腳都清晰可見，嚇壞路人，警方獲報趕抵現場，並通知另家殯葬業者帶走遺體。
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