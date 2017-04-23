智利近海5.9地震 尚無海嘯警報

台灣時間上午10點多，智利近海傳出規模5.9強震。（USGS）

2017-04-23 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕智利近海傳出規模5.9強震！

台灣時間今（23日）上午10點36分，在智利中部近海發生規模5.9強震。根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，該起地震震央位於智利濱海城市瓦爾帕萊索（Valparaiso）西方約30公里處海域，地震規模達5.9，震源深度9.8公里，隨後附近海域又接連發生4起規模4.8、4.9餘震，目前沒有發布海嘯警報，也未傳出災損或傷亡消息。