俄國北極基地曝光！上網就可一窺軍事重地

俄羅斯「三葉草」北極軍事基地，在俄國防部網站曝光。（圖擷自俄羅斯國防部網站）

2017-04-23 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在國防部官網上，推出「三葉草」北極軍事基地虛擬一遊，讓民眾可以窺探這座神祕的軍事重地，雖然只有建築物外觀和內部的些許照片，但已和過去總是隱藏秘密的俄羅斯軍方態度完全不同。

據《BBC中文網》報導，「三葉草」軍事基地位於法蘭士約瑟夫地群島（Franz Josef Land Islands），當地冬季氣溫通常在攝氏零下40度左右，該基地是三叉形狀的四層樓建築物，占地1萬4000平方公尺（約4235坪）。

「三葉草」擁有自給自足的電力，還有診所、教堂、圖書館、電影院和健身房。俄羅斯在北極試圖達成幾個戰略目標，包括控制北極海航線的國際航運情況、確保俄羅斯在北極的石油和天然氣、保護敵國軍艦和導彈不會攻擊到俄羅斯本土。

「三葉草」基地的夜景。（圖擷自俄羅斯國防部網站）