全球最有魅力空服員 越廉航異軍突起

2017-04-23 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕全球最具魅力空服員出爐，根據加拿大一份旅遊雜誌所做的調查，排名前五名分別是阿聯酋航空（Emirates）、越捷航空（VIETJET AIR）、法國航空（Air France）、塞爾維亞航空（Air Serbia）、新加坡航空。

加拿大生活休閒及旅遊雜誌《VIVA》針對各航空公司空服員所做的調查，評比出5家最具魅力的空服員；其中，最受到矚目的是才成立5年多的航空新秀越捷航空；越捷航空成立之初，以比基尼空姐做為主力宣傳，立即搏取各國媒體版面，成功造勢。

越捷是越南最大廉價航空，其總裁兼執行長阮氏芳邵族（Nguyen Thi Phuong Thao）更登上2016年《富比士》雜誌全球百大最有權勢女性排行榜。