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菲國軍方與恐怖組織激戰 4叛亂分子遭擊斃

近日菲國軍方前往保和島掃蕩叛亂組織阿布沙伊夫，更在昨天一舉擊斃4名叛亂份子，甚至起出多把重型火力槍枝。（歐新社）

2017-04-23  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）經常綁架外籍人士作為人質，以要脅菲國政府支付贖金。有外媒報導指出，近日菲國軍方前往觀光勝地保和島（Bohol）掃蕩阿布沙伊夫，更在昨天一舉擊斃4名叛亂份子，甚至起出多把重型火力槍枝，其中包括M203榴彈發射器。

綜合外媒報導，菲國軍方表示，軍警人員22日下午2點在保和島執行掃蕩行動，成功擊斃阿布沙伊夫的當地頭目麥洛里亞（Joselito Melloria），另外3名黨羽則逃往附近的山區，軍方於晚間8點追上他們並進行激戰，最終擊斃3人，軍警人員還起出4把高火力槍械，包括M16步槍與M203榴彈發射器。

當天2場戰鬥導致近1000名當地居民被疏散，除了昨天的掃蕩行動外，菲國軍警人員也在本月11日與這支阿布沙伊夫小隊爆發激戰，殺死6名組織成員，軍警方面也有4人陣亡。總統杜特蒂還懸賞100萬披索（約新台幣69萬元）追捕逃走的殘餘成員。

阿布沙耶夫的勢力範圍在菲律賓南部島嶼，經常與菲國軍方發生多次大小規模衝突，常以綁架外國遊客勒索贖金，更傳出該組織疑似效忠伊斯蘭國（IS）。組織在2000年有成員1300人，但近年已縮減至400人。

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  • 當天2場戰鬥導致近1000名當地居民被疏散。（歐新社）

    當天2場戰鬥導致近1000名當地居民被疏散。（歐新社）

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