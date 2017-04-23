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飛機上瘋狂做愛！ 中共高層家族被爆貪污醜聞

郭文貴最近在推特上爆料，稱一名「反貪首長」的家人，向波音公司訂製一架私人飛機，和女模特兒瘋狂做愛。（圖擷取自郭文貴推特）

2017-04-23  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富豪郭文貴日前在媒體上爆料，揭開中共高層的貪腐和內鬥時，遭到直播中斷。郭文貴最近又在推特上爆料，稱一名「反貪首長」的家人，向波音公司訂製一架私人飛機，和女模特兒瘋狂做愛！

22日郭文貴在推特上爆料，中共反貪一號首長訂製一架幾十億元的私人飛機，帶一名叫「曾暢」的女模特兒，並在飛機上瘋狂做愛。郭文貴表示，這種「模特首長級」做愛方式，每小時綜合成本約16萬人民幣（約新台幣70萬元），而這些資金來源都是中國老百姓的血汗錢。

郭文貴曾在《美國之音》的訪問中提到，他曾調查中共中紀委書記王岐山家族的海外財產，指王岐山姪兒姚慶持有海南航空股份、購買私人飛機。

郭文貴表示，若拿不出中共高層騙偷、貪腐、殺人滅口和海外資產存款上萬億的事實證據，將會在世人面前剖腹自盡，請大家監督他的諾言。郭文貴說，「寧可轟轟烈烈的死，文貴也不願壞著良心苟且的生！一切都是剛剛開始！」

中國滯美富豪郭文貴最近在推特上爆料。（圖擷取自郭文貴推特）

中國滯美富豪郭文貴最近在推特上爆料。（圖擷取自郭文貴推特）

中國滯美富豪郭文貴最近在推特上爆料。（圖擷取自郭文貴推特）

中國滯美富豪郭文貴最近在推特上爆料。（圖擷取自郭文貴推特）

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相關關鍵字： 中共 中國 女模特兒 王岐山 貪汙 貪污 郭文貴
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