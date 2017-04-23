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不識貨蠻慘的 老翁撿到35萬元鑽戒丟了它還挨告

2017-04-23  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一位老翁，日前在社區門口撿到2枚戒指，其中一枚以為是便宜的玻璃戒指，隨手就丟了，沒想到失主找上門要求還戒指，還指認那枚是「鑽戒」，老翁根本還不出來，還被告上法庭。

《澎湃新聞》報導，這老翁是在自家社區撿到戒指，一枚鑽戒、一枚黃金的，他認為黃金還值得點錢，就保留下來，那枚鑽戒被他當成玻璃戒指隨手丟掉。當失主找上門催討時，他只拿得出來那枚黃金戒指，卻因拿不出鑽戒而被告上法庭。

據報導，失主出單據顯示，該枚戒指是以7.7萬元人民幣（約35萬元台幣）買進1.01克拉鑽戒，不過，老翁堅持，那只是一枚玻璃加不鏽鋼的戒指，根本不值錢，頂多值5到 10元人民幣（約23到45元台幣）；法庭究竟採信誰的話，尚未宣判。

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  • 鑽戒示意圖。（Just Diamond提供）

    鑽戒示意圖。（Just Diamond提供）

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