中韓民眾對日信賴度 皆低於20％
2017-04-23 09:53
中、韓民眾對日本的信賴度分別為16.9%和13.8%。圖為日本首相安倍晉三。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本公益財團法人新聞通信調査會，針對美、英、法、中、泰、韓6國各約1000位民眾進行調查，發現中國對日本的信賴度是16.9%，南韓對日本的信賴度則是13.8%。
據《朝日新聞》報導，這項民調的題目是「你覺得日本是個可靠的國家嗎？」除了中韓以外，其餘4國對日本的信賴度相當高，美國有76.7%，英國則是65.4%，法國達到80.4%，泰國則高達89%。
此外在日本人的知名度調查上，美國民眾最認得首相安倍晉三，接著是昭和天皇，鈴木一朗排在第三。中、韓民眾當中，安倍晉三的知名度也排在首位，英、法民眾最認得的是昭和天皇，可以說在知名度排行榜上主要都是政治或文化人物。但在泰國，哆啦A夢則奪下知名度第二名的位置。
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