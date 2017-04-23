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韓最美空姐轉當主播 月賺80萬

前大韓航空空服員鄭素拉，因為外型姣好，曾被網友譽為「最美空姐」。（圖擷取自Instagram）

2017-04-23  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕前大韓航空空服員鄭素拉，因為外型姣好，曾被網友譽為「最美空姐」，但從今年2月開始改當網路女主播，比起之前當空姐更賺，月入最高達3000萬韓元。

綜合媒體報導，鄭素拉在2015年5月擔任大韓航空空服員，任職空姐1年又9個月後，就改當網路主播，傳授空服員的面試細節，並討論美妝和其它知識，目前她直播的人數累計已超過70萬人，成為網路紅人。

從鄭素拉改當網路主播後，身價水漲船高，從2月的1700萬韓元（約新台幣45萬），到3月的3000萬韓元（約新台幣80萬），已經是空服員薪水300萬韓元（約新台幣8萬）的10倍之多。

鄭素拉表示，以前當空服員時經常飛往國外，在國外酒店逗留時，看到網路直播，才發現這是她所嚮往的工作。

鄭素拉當網路女主播，比起之前當空姐更賺，月入最高達3000萬韓元。（圖擷取自新浪）

鄭素拉改當網路主播，傳授空服員的面試細節，並討論美妝和其它知識。（圖擷取自新浪）

鄭素拉看到網路直播後，才發現這是她所嚮往的工作。（圖擷取自Instagram）

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標題：韓最美空姐轉當主播 月賺80萬


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